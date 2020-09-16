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Турагентам ужесточат ответственность за нелегальную работу

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Нелегальным турагентам ужесточат ответственность

Москва, 16 сентября. В России предлагают установить административную ответственность для туристических агентств, продающих свой продукт нелегально. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Государственную думу правительством России.

Законопроектом предлагается дополнить состав правонарушений, предусмотренный статьей 14.51 КоАП (Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), ответственностью турагента.

Так, за продажу или продвижение туристского продукта туроператора, с которым у турагента отсутствует действующий договор, придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Такие же санкции могут ввести за осуществление турагентской деятельности лицами, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре турагентов.

За невнесение сведений о турагентах в единый федеральный реестр либо внесение таких сведений с нарушением установленного законодательством порядка авторы законодательной инициативы предлагают назначать штраф до 100 тысяч рублей.

Нелегальным турагентам ужесточат ответственность

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, законопроект поможет обеспечить реализацию положений другой инициативы — о реестре турагентств, в части совершенствования правового регулирования их деятельности.

«Тот документ подготовлен по поручению президента России и Госдума в мае 2020 года приняла его в первом чтении. Подчеркну, закон очень важный, его в отрасли все очень давно ждали», — сказала она.

По словам Догузовой, принятие обсуждаемого законопроекта позволит усилить контроль над турагентской деятельностью, а также поможет защитить интересы потребителей туристских услуг. Она также сообщила, что ко второму чтению ведомство планирует обсудить законопроект с участниками рынка.

«Документ будет способствовать реализации законодательных положений, регулирующих обязанности турагентов и туроператоров, в связи с чем концепция законопроекта поддерживается», — добавил зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Отметим, статья 14.51 КоАП предусматривает штрафы до 10 миллионов рублей для юридических лиц за нарушение законодательства о туристской деятельности.

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