Турагентам ужесточат ответственность за нелегальную работу

Москва, 16 сентября. В России предлагают установить административную ответственность для туристических агентств, продающих свой продукт нелегально. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Государственную думу правительством России.

Законопроектом предлагается дополнить состав правонарушений, предусмотренный статьей 14.51 КоАП (Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), ответственностью турагента.

Так, за продажу или продвижение туристского продукта туроператора, с которым у турагента отсутствует действующий договор, придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Такие же санкции могут ввести за осуществление турагентской деятельности лицами, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре турагентов.

За невнесение сведений о турагентах в единый федеральный реестр либо внесение таких сведений с нарушением установленного законодательством порядка авторы законодательной инициативы предлагают назначать штраф до 100 тысяч рублей.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, законопроект поможет обеспечить реализацию положений другой инициативы — о реестре турагентств, в части совершенствования правового регулирования их деятельности.

«Тот документ подготовлен по поручению президента России и Госдума в мае 2020 года приняла его в первом чтении. Подчеркну, закон очень важный, его в отрасли все очень давно ждали», — сказала она.

По словам Догузовой, принятие обсуждаемого законопроекта позволит усилить контроль над турагентской деятельностью, а также поможет защитить интересы потребителей туристских услуг. Она также сообщила, что ко второму чтению ведомство планирует обсудить законопроект с участниками рынка.

«Документ будет способствовать реализации законодательных положений, регулирующих обязанности турагентов и туроператоров, в связи с чем концепция законопроекта поддерживается», — добавил зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Отметим, статья 14.51 КоАП предусматривает штрафы до 10 миллионов рублей для юридических лиц за нарушение законодательства о туристской деятельности.