ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер из-за коронавируса

Москва, 16 сентября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что в мире вновь могут потребоваться масштабные меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович, все меры будут зависеть от сценария распространения вируса.

ВОЗ опубликует рекомендации на основе эпидемиологического анализа ситуации. Пока не стоит проводить масштабные мероприятия, добавила Вуйнович.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. Руководства всех стран мира приняли решение о закрытии границ для граждан других государств.

Данные меры позволили локализовать вирус и взять эпидемический процесс на контроль. По уровню заболеваемости в мире в пятерку стран входят США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.

Ранее сообщалось, что Россия первая в мире разработала вакцину против коронавируса. После введения препарата в организме человека появляется большое количество антител к COVID-19.