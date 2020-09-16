Зюганов отреагировал на желание художника из США выкупить тело Ленина

Председатель ЦК КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал провокацией сообщение американского художника, пожелавшего выкупить тело Владимира Ленина.

Ранее нью-йоркский художник Дэвид Датуна заявил о намерении построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина и выкупить тело вождя мирового пролетариата.

«Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — приводят РИА Новости заявление пресс-службы Датуна.

Американец утверждает, что готов выкупить тело Владимира Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, но готов собрать для своего арт-объекта и большую сумму, вплоть до миллиарда.

«Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить, и готов собрать на это любые деньги», — утверждает художник.

На громкое заявление Датуны обратил внимание известный российский политик, председатель ЦК КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Нужно закончить эти провокации и больше не вляпываться в эту грязь», — заявил глава КПРФ в интервью корреспонденту ФАН.

С Зюгановым согласился еще один представитель социалистического движения, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, однако он оказался чуть более многословным.

«Конечно, меня радует, что в Америке все сильнее и сильнее нарастают тенденции поддержки социализма, а я могу напомнить, что в США стоит большой памятник Владимиру Ильичу Ленину в одном из городов, и там действительно много граждан, которые глубоко уважают Ленина и хотят, чтобы в Соединенных Штатах тоже был социализм. Но тело Владимира Ильича для советского народа бесценно, и я думаю, что вопрос о его выносе или продаже просто неуместен. Это «международная святыня левого движения», которая должна в сохранности находиться в Москве. Ничто не мешает нашим американским товарищам приезжать в Москву, приходить в Мавзолей и отдавать ему дань памяти», — заключил Сурайкин.

Союз архитекторов России ранее объявил конкурс на лучшую реконструкцию здания мавзолея на Красной площади. Однако после угроз в адрес организаторов прием заявок пришлось прекратить.