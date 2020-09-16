Лукашенко предложил России провести новые военные учения

Минск, 16 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна могла бы провести новые военные учения с Россией. Соответствующее предложение он озвучил в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Белорусский лидер отметил, что в Минске крайне довольны тем, что под Брестом идут совместные маневры под названием «Славянское братство». Глава государства считает, что надо подумать о втором этапе учений и о проведении новых.

Лукашенко обратил внимание, что обилием маневров Минск не собирается никого «напрягать». В то же время президент подчеркнул, что оба государства должны отстаивать собственные интересы и планировать маневры, «не оглядываясь по сторонам».

Стоит отметить, что военные маневры двух государств всерьез обеспокоили Вильнюс. Главком Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис ранее подчеркнул, что маневры стали более интенсивными. Он констатировал, его страна тревожится, ведь недалеко от границы увеличивается военная группировка РФ и Белоруссии.