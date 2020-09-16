Правительство РФ упростит визовый режим для иностранцев

Москва, 16 сентября. Родственники россиян, не являющиеся гражданами РФ, смогут оформить визы для въезда на территорию России в упрощенном порядке. Об этом сообщил глава Правительства России Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и порядок пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», — сказал он.

Глава Правительства РФ отметил, что родственники россиян, которые не являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке получить визы сроком до одного года. Кроме того, правительство отменит законодательную норму, которая вынуждала иностранных граждан выезжать за пределы РФ каждые три месяца, чтобы сохранить право на получение визы.