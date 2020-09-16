Художник намерен построить в США копию Мавзолея и выкупить тело Ленина

Вашингтон, 16 сентября. Копия Мавзолея Ленина может появиться в США. Американский художник Дэвид Датуна намерен построить такой же объект в Вашингтоне. Тело «вождя», по задумке автора, будет настоящим. Датуна готов выкупить Ленина за миллиард долларов.

По мнению художника, население в США на фоне последних событий устало от агрессивного капитализма. Датуна посетовал, что граждане погрязли в кредитах, у них нет свободного доступа к медпомощи.

Американцы жаждут перемен, это сейчас активно обсуждается, учитывая грядущие выборы. Художник считает, что именно Мавзолей вместе с Лениным может быть символами грядущих нововведений.

В качестве первоначального взноса за тело «вождя» автор идеи готов дать миллион долларов. Он добавил, что намерен в случае необходимости собрать и миллиард.

По мнению художника, Штаты сейчас постепенно взяли курс на социалистические идеи. Мавзолей Ленина в США нужен больше, чем в России, считает деятель искусства.