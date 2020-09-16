Тарзан удалил видео с признанием об измене Королевой

Москва, 16 сентября. Известный культурист Сергей «Тарзан» Глушко удалил из соцсетей признание в измене своей жене Наташе Королевой.

Ролик, опубликованный в Instagram 15 cентября, больше недоступен. В нем Глушко рассказал, что у него была интимная связь с двумя девушками.

«Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой», — сказал культурист.

При этом Тарзан пояснил, что его чем-то накачали. У девушек, которые были с ним, имелся целый арсенал запрещенных препаратов.

По мнению юриста Кати Гордон, если Тарзану действительно что-то подсыпали, то нужно идти в полицию. Правоохранители проверят эту информацию и примут меры.

Правозащитница отметила, что этот скандал особо не повлияет на репутацию Глушко. Сейчас поклонники быстро забывают негативные новости о своих кумирах.

Ранее сообщалось, что Архип Глушко опубликовал пост в соцсетях после истории с изменой отца. Он показал, как ему удается сохранять спокойствие. Сын Наташи Королевой медитирует с помощью музыки и отключается от проблем.