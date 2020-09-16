Бледанс откровенно рассказала фанатам, почему наблюдается в онкоцентре

Москва, 16 сентября. Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о том, что проходит регулярные наблюдения в онкологическом центре. Звезда объясняет это плохой наследственностью. Несколько лет назад в ее семье произошла трагедия — от рака умерла мама актрисы, что и заставило Бледанс регулярно ходить к онкологу.

На сегодняшний день телеведущая находится на обследовании в онкоцентре на Каширке. По словам знаменитости, она очень переживает, что у нее могут найти какие-нибудь проблемы со здоровьем. Ведь в этом случае актриса не сможет продолжать сниматься и будет вынуждена оставить своего сына Семена, который родился с особенностями развития. Сейчас мальчик постоянно нуждается в опеке матери.

«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак! Я постоянно нахожусь на какой-то грани, но я не хочу умирать. Мне есть, на что потратить мои силы — на сына Семена, на фонд помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В конце концов, я женщина, актриса, которая хочет работать по профессии», — сказала Бледанс в эфире передачи «Судьба человека».

Также в эфире программы она отметила, что после трагедии с мамой стала уделять своему здоровью очень много внимания. Актриса всеми силами старается, чтобы с ней не повторилась эта трагедия, поэтому неукоснительно соблюдает все рекомендации врача и регулярно обследуется.

Ранее Бледанс возмутило удаление аккаунта ее сына с синдромом Дауна в Instagram. За жизнью «солнечного» Семена следили 220 тысяч подписчиков.