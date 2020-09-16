Шепелев рассказал о методах воспитания сына Платона и своей новой работе

Москва, 16 сентября. Популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев поделился секретами воспитания своего сына Платона, рассказал о собственном детстве, волнении перед съемками и новом шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ.

Недавно знаменитый телеведущий присоединился к творческой команде телеканала ТНТ. Шепелев стал ведущим нового шоу под названием «Ты как я». По словам Дмитрия, новый проект одинаково интересен как взрослым, так и детям. Программа является настоящим аттракционом с шутками, конкурсами и подарками.

«Для взрослых — это способ самим вернуться в детство. И самое ценное в программе — возможность родителям и детям провести незабываемое время вместе», — говорит Шепелев.

Шепелев называет себя новым телевизионным отцом, отмечая, что и реальной жизни старается быть хорошим родителем для своего сына. Отвечая на вопрос, какой совет он мог бы дать для хорошего отцовства молодым папам, заявил, что не любит давать советы. По его мнению, это бессмысленное и неблагодарное занятие, передает «Слово и Дело».

«Мое личное правило — это всегда помнить, что еще совсем недавно я сам был ребенком, кстати, я хорошо это помню, и не ожидать от своего ребенка взрослых поступков. Просто принимать его безусловно, позволить ему оставаться собой и наслаждаться детством», — рассказал телеведущий.

Дмитрий заявил, что его метод воспитания заключается в том, чтобы не навязывать ребенку свое видение его будущего. Он уверен, что Платон должен сам найти путь в жизни, чтобы стать счастливым. При этом Шепелев старается прививать ребенку любовь к большому теннису, которым он и сам занимался с шести лет.

«Пока ему она нравится, он с удовольствием тренируется вместе со мной. Но если он скажет «нет», не буду это продолжать», — считает отец.

Рассказывая о своей профессиональной деятельности, Дмитрий признался, что хотел бы вести кулинарное шоу, в котором можно сразу съесть все, что ты приготовил. Он также заявил, что несмотря на многолетний опыт работы, он до сих пор испытывает волнение перед съемками.