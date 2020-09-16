В Киеве опубликовали новые пленки «Порошенко-Байдена» с обсуждением Трампа

Киев, 16 сентября. Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров, на которых, по его словам, Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джо Байден высмеивают Дональда Трампа.

Деркач пообещал обнародовать новые записи разговоров двух политиков, а также доказательства внешнего управления Украиной и коррупционных схем поставок энергоресурсов, в которых замешаны украинские и американские должностные лица.

«На пленках есть доказательства освоения властями Украины сотен тысяч долларов материально-технической помощи США», — сказал депутат Рады.

Одна из записей датируется ноябрем 2016 года. Деркач отмечает, что Байден и Порошенко обсуждают Дональда Трампа. Человек с голосом бывшего вице-президента называет его «бегущей за автомобилем собакой». Оба собеседника выражают беспокойство в связи с политикой Трампа в отношении Украины.

Другая запись была сделана в феврале 2017 года. На ней собеседники тепло общаются, Байден называет Порошенко «отцом нации».

Деркач также сообщил о записи разговора, в котором Порошенко отчитывается перед американским партнером о повышении тарифов на Украине. По мнению депутата, это и есть схема грабежа населения.

Ранее сообщалось, что супруга Порошенко Марина возглавила партийный список «Европейская солидарность» и будет баллотироваться в Киевский горсовет.