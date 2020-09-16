Эксперт назвал технологическим прорывом российский ударный дрон «Охотник»

Россия создала уникальный дрон С-70, способный действовать совместно с многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57, заявил ФАН военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее военные обозреватели китайской ежедневной газеты «Жэньминь жибао» сообщили, что благодаря тандему с ударным БПЛА С-70 российский истребитель пятого поколения Су-57 получит дополнительные средства наблюдения и атаки.

По словам аналитиков издания, С-70 будет способен решать оперативные задачи как отдельно, так и в качестве беспилотного «умного ведомого». Сам по себе «Охотник», по мнению китайских специалистов, обладает современной оптической системой, которая в состоянии обнаруживать цели, выполненные по технологии «стелс». Помимо этого, ударный российский дрон умеет отслеживать десятки целей одновременно и при необходимости сможет наносить ракетные удары, повышая суммарную огневую мощь Су-57.

С заключением СМИ КНР согласен эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, китайские эксперты — признанные во всем мире специалисты, и их позитивная оценка ударного беспилотника РФ — это «характеристика на уровне мировых стандартов».

«На самом деле, наш БПЛА — это прорыв в создании ударных дронов, потому что его совместные действия с многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57 показали всему миру, это не просто будущее, а мы это будущее превратили в настоящую реальность. И мы отрабатываем боевые задачи в таких сложных условиях, что многие экономически и технологически развитые страны себе просто не могут позволить. А те, кто может это позволить, не смогли создать», — говорит Кошкин.

Эксперт напоминает, что дрон сконструирован по схеме «летающее крыло», и благодаря этому повышаются его летно-технические характеристики по продолжительности полета. Кроме того, силовая установка АЛ-31Ф дает С-70 возможность на дозвуковых скоростях преодолевать расстояние до 5000 км и разгоняться до скорости в 1,5 числа Маха или чуть больше 1500 км\ч.

Отметим, в будущем «Охотник» будет оборудован двигателями АЛ-41Ф с изменяемым вектором тяги, что позволит добиться еще более впечатляющих летных качеств.

«Нет сомнений в том, что именно такого плана беспилотники и будут, скорее всего, определять мощь и будущее воздушно-комических сил и их успех в современном бою. Да, можно сказать, что такие разработки ведут США и Китай, но ни та, ни другая страна пока не могут себя чувствовать уверенно в деле создания высокоскоростных, реактивных ударных дронов. А у России он уже есть», — заключил собеседник ФАН.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что военное ведомство России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» с 2024 года.

Напомним, С-70 разрабатывался специалистами КБ Сухого. Впервые в воздух машина поднялась 3 августа 2019 года, но в Минобороны РФ тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет. После 20 минут полета управляемый оператором БПЛА удачно сел. Следующий полет состоялся 27 сентября того же года, тогда «Охотник» поднимался в воздух совместно с истребителем Су-57. С-70 маневрировал в автоматическом режиме на высоте около 1600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.