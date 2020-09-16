Нарколог объяснил, кто становится жертвой алкогольных отравлений

Ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники — спорная идея: человек сам в состоянии рассчитать свое поведение так, чтобы избежать алкогольного отравления. Об этом заявил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя четырьмя часами в день в новогодние праздники. По его мнению, это позволит снизить число алкогольных отравлений и летальных случаев. Письмо с предложением Хамзаев направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14.00 до 18.00)», — цитирует документ RT.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал идею «Трезвой России». Он сравнил предложенную идею с ограничением продажи алкоголя в СССР.

«Ограничение продажи алкоголя по времени, которое было предпринято в советский период, не привело к уменьшению количества заболевших алкогольной зависимостью. Единственное, конечно, это уменьшит спонтанные покупки алкоголя и тяжелые отравления, если не будет доступа. Но те люди, которые травятся большим количеством алкоголя, как правило, либо покупают его заблаговременно, либо им просто попадается некачественный алкоголь — они приобретают дешевый нелегальный алкоголь. Инициатива, на мой взгляд, не подтверждена современными научными познаниями в области профилактики алкоголизма и отравлений. Нужно понять, поможет это или нет. Я думаю, что Минздрав рассмотрит, конечно, это обращение», — сказал Ковтун в комментарии ФАН.

Специалист считает, что человек может самостоятельно определить свою линию поведения так, чтобы избежать отравления от чрезмерного употребления алкоголя. Ковтун усомнился, что в этой ситуации государство вряд ли может сильно изменить ситуацию.

«Думаю, что это исключительно личное дело каждого: травиться ему алкоголем или нет. Человек на протяжении жизни набирает определенный опыт и в состоянии рассчитать свое поведение, в том числе направленное на поиск и употребление спиртных напитков, таким образом, чтобы минимизировать риски отравления. Если он травится этим алкоголем, государство на это сильно повлиять не может», — резюмировал врач.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения России предложили запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года.