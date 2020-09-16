Рейтинг Зеленского упал ниже 30%

Киев, 16 сентября. Популярность украинского лидера Владимира Зеленского постепенно падает. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Члены организации выясняли у респондентов, кого бы те поддержали, если бы выборы главы государства были уже скоро. Действующий президент получил бы 29% голосов.

Отметим, что в середине июля проводился аналогичный вопрос. Тогда поддержку Зеленскому выразили 30,2%.

Напомним, что по итогам голосования на президентских выборах в 2019 году Зеленский получил более 73% голосов.

Кроме того, респондентов просили оценить ситуацию на Украине. По мнению 68% украинцев, дела в стране «идут неправильно». Недовольны люди и развитием отечественной экономики. Ситуация в ней за полгода стала хуже, такое мнение высказали 63% респондентов.