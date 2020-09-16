Манукян дал совет актрисе-«разлучнице», с которой Тарзан изменял Королевой

«Звездный блогер» Вадим Манукян отреагировал на проблемы, возникшие в известной семье певицы Наташи Королевой и ее супруга артиста Сергея Глушко, более известного под именем Тарзан. Недавно Тарзан публично признался в измене Наташе, подчеркнув, что будет нести ответственность только лично перед супругой, но не перед судом общественности. Глушко также обвинил свою любовницу и ее подругу в краже денег и драгоценностей, принадлежащих Королевой.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян, который контактирует со звездной парой, решил поддержать Наташу Королеву и Тарзана в этот сложный для них период.

Не суди, да не судим будешь. Колонка Вадима Манукяна

Очень неприятно, что прекрасная пара — Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) — регулярно становятся фигурантами громких скандалов, активно обсуждаемых в СМИ. Судите сами. Вспомним теперь уже давний скандал с интимными фото — кто-то подобрался к ноутбуку Сергея и просто выкрал архив фотографий, которые вовсе не предназначались для публичного просмотра. В результате паре пришлось оправдываться за то, что у них есть личная жизнь и собственные секреты.

Пандемия и падение доходов

Во время пандемии COVID-19 эта пара вновь, как говорится, оказалась крайней только из-за признания Сергея, что из-за отсутствия работы у них «просели» доходы. Америку он тут не открыл: весь шоу-бизнес пострадал в результате пандемии, и я не считаю, что артисты, открыто рассказавшие о своих проблемах, так уж неправы.

По сути, до сих пор непонятно, когда в полном объеме к нам вернутся концерты и массовые мероприятия, ведь пандемия до сих пор продолжается. Увы, весной Тарзана за признание, что он испытывает трудности в связи с карантином, представили рвачом, которому больше всех надо. На мой взгляд, это было несправедливо. Именно тогда я впервые решил связаться с Наташей, чтобы поддержать их семью. С тех пор мы регулярно переписываемся, и я был рад, что летом все эти скандалы остались позади.

Но, к сожалению, осень принесла Наташе и Сергею новые испытания.

Измена и обвинение любовницы в краже

Увы, весенним скандалом из-за доходов проблемы звездной пары не закончились. В начале осени мы узнаем, что, оказывается, Наташу и Тарзана обворовали на пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. А потом Глушко публично признается, что это было не просто воровство, а спланированная провокация, в результате которой он дал слабину и, как это ни печально, изменил супруге. Отдаю ему должное. Сергей не стал прятаться и сразу признался в измене, пусть это и было сложно. И тут уже только Наташе решать, как им жить дальше, но никак не общественности. Не суди, да не судим будешь. Полиция будет заниматься фактом кражи, а адвокат разбираться со всей грязью, которую в последнее время вывалили на Королеву и Тарзана. А ребята наконец-то спокойно отдохнут.

Вмешательство в частную жизнь

Я на днях общался с Наташей. Она разочарована тем, как себя ведут некоторые СМИ, и в шоке от наглости новоявленной актрисы [речь идет о «соблазнительнице» Тарзана актрисе Анастасии Шульженко], которая, как считает Наташа, нашла кратчайший путь для монетизации своих «талантов» через их семью. От себя скажу: очень жаль, что некоторые персоны не находят других способов заявить о себе, кроме как влезть в чужую жизнь, а потом сделать все, чтобы вывалять всех вокруг в грязи.

Внезапно вскрываются личные переписки и образовываются странные «беременности» [Шульженко заявила, что беременна от Тарзана, он это отрицает]. Все это похоже на какой-то дешевый спектакль или мыльную оперу. Не удивлюсь, если героини нового бульварного романа теперь начнут свое шествие по телеканалам со «своей правдой». Предрекаю появление актрисы-«разлучницы» в одном из популярных шоу на ТВ. Но, по-человечески, советую ей не позориться еще больше и отстать от семьи, в которую она так беспардонно влезла.

Только завершился суд над Михаилом Ефремовым, немного поутихла шумиха по этому поводу, как тут же нашелся новый скандальный повод, который активно подогревается. Очень жаль, что сегодня стало нормой вмешательство в частную жизнь публичных людей, и по большому счету тем, кто этим занимается, обычно все сходит с рук.

А Наташе и Сергею желаю поскорее преодолеть и этот очередной скандал, и так некстати случившийся кризис в их отношениях. Надеюсь, в их семейной жизни все будет хорошо, а их брак после этой истории еще более укрепится. Заверения Сергея — залог того, что он все осознал и больше на такие уловки не попадется.

P.S. Актриса Анастасия Шульженко, которую Королева и Тарзан обвиняют в краже денег и драгоценностей, заявила, что опасается за свою жизнь. Анастасия распространила видео, в котором подтвердила интимную связь с Тарзаном, но опровергла обвинения в краже. Актриса также обвинила Королеву в попытке «напугать или очернить» ее.