Врач-онколог назвал причину быстрого роста опухолей

Москва, 16 сентября. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, у каких пациентов быстрее всего растет раковая опухоль.

Первыми в зоне риска оказываются курильщики. По словам Смирновой, именно у курящих пациентов с раком толстого кишечника риск смерти в два раза выше, чем у некурящих. Дело в том, что у курильщиков опухоли раньше дают метастазы, агрессивно развиваются и прорастают в соседние органы.

«Надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность», — отметила врач в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, эксперт написала, что 15–20% случаев рака толстой кишки передаются по наследству, а остальные 75–80% связаны с факторами внешней среды.

Также Смирнова рассказала, что риск развития колоректального рака тесно связан с генетикой. Например, близкие родственники тех пациентов, у которых есть рак толстой̆ кишки, заболевают раком примерно на 10 лет раньше.

«Риск постепенно возрастает в зависимости от числа пораженных членов семьи, тяжести клинической картины (наличия множественных злокачественных заболеваний) и возраста проявления у них образований», — добавила онколог.

Как советует Смирнова, первый осмотр врача-проктолога должен быть в 35–40 лет. После 40 лет пациент должен ежегодно сдавать кал на скрытую кровь иммунохимическим методом. Первая колоноскопия также проводится в 40 лет, обычно проктологи и эндоскописты рекомендуют проходить эту процедуру раз в три года.