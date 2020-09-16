HR-специалист рассказала, как грамотно составить резюме

Москва, 16 сентября. HR-специалист Кристина Кируц рассказала, на что стоит обратить внимание при поиске работы и как найти профессию своей мечты. В первую очередь Кируц посоветовала проанализировать свой опыт, понять, какая сфера интересует больше всего и в чем конкретно хочется развиваться в профессиональном плане.

По словам Кируц, резюме — это то, с чего начинается знакомство с кандидатом, один из ключевых моментов в поиске работы. Поэтому очень важно составить его верно. В резюме обязательно должно быть написано о предыдущем опыте работы (если таковой имеется). Необходимо указать подробные данные о тех компаниях, в которых человек работал, а также занимаемую в них должность, обязанности и какие-либо достижения.

«Резюме, несмотря на глобальную цифровизацию, это ключевой момент при поиске работы. Собеседование может не случиться, если мы не увидим нужного резюме, не найдем там то, что ищем. Важно указать все необходимое, не указывать лишнего», — отметила эксперт.

Также Кируц добавила, что не стоит указывать сразу несколько желаемых вакансий, а следует выбрать только одну сферу. Это связано с тем, что резюме должно быть максимально приближено к вакансии, на которую откликается человек. Еще одним важным пунктом является прикладываемая к резюме фотография.

В качестве причины ухода с прошлой должности эксперт советует называть стремление к дальнейшему развитию и карьерному росту, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее были названы те профессии, представители которых чаще остальных меняют место работы. Первую строчку своеобразного рейтинга заняли менеджеры по рекламе, вторую — менеджеры по туризму, специалисты по продажам и инженеры ПТО, а на третьей оказались торговые представители.