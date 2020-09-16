В Совфеде призвали контролировать стимулирующие выплаты медработникам

Москва, 16 сентября. Необходимо вести тщательный контроль хода стимулирующих выплат медицинским и социальным работникам, помогающим больным COVID-19. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация с коронавирусом в регионах разная, в некоторых из них продолжают действовать ограничительные меры, и сохраняется угроза заражения, — сказала Карелова. — В этих условиях медики и социальные работники продолжают усиленную самоотверженную работу».

Парламентарий напомнила, что в августе на выплаты медицинским работникам в регионах дополнительно выделили 22 млрд рублей, а соцработникам — 1,8 млрд рублей. В правительстве поручили ускорить перечисление денег в регионы, добавила она.

Галина Карелова также обратила внимание на то, что региональные надбавки будут действовать до конца 2020 года. По ее словам, важно, чтобы все медицинские и социальные работники получили положенные им выплаты в срок и в полном объеме.

Напомним, сотрудники социальных учреждений, работающие в сменном режиме с заболевшими COVID-19 и людьми из группы риска, получат дополнительные выплаты до середины октября. Доплаты медикам, которые работают с больным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из факта работы с такими пациентами. Средства для этого выделяются из резервного фонда правительства.