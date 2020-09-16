Как Дональд Трамп планировал убить Башара Асада. Колонка Комиссара Яррика

Соединенные Штаты уже давно не стесняются ни в выражениях, ни в выборе средств для достижения своих целей. Наглядным примером стало вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что он в 2017 году планировал ликвидировать легитимного президента Сирии Башара Асада, однако операция так и не состоялась.

О том, как и почему сорвались планы Вашингтона по «устранению» непоколебимого сирийского лидера, а также о вмешательстве Штатов в дела Ближнего Востока рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Трамп раскрывает карты

Башар Хафез аль-Асад, законный президент Сирийской Арабской Республики, мог быть ликвидирован стараниями США в 2017 году, однако операция не состоялась. Об этом поразительном моменте в истории непростых американо-сирийских отношений рассказал в интервью Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, несколько лет назад он выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации Асада, но в итоге отказался от этой идеи после возражений со стороны главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэттис был против», — заявил Трамп.

Далее он пояснил, что план по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году — однако, по словам Трампа, никаких гарантий успеха плана не было. Поэтому операцию пришлось заморозить.

Заявление интересно как минимум потому, что показывает крайне нестабильное состояние психики главы североамериканского государства. Во-первых, еще в 2018 году Трамп говорил, что идея ликвидации Асада даже не обсуждается:

«Я где-то слышал, где говорится об убийстве президента Асада Соединенными Штатами. Это полная выдумка. Нет, об этом даже не думали».

А во-вторых, убийство законного и легитимного лидера Сирии, имеющего поддержку крупнейших акторов ближневосточного процесса — России и Ирана — неминуемо повлекло бы за собой еще более серьезный конфликт с Москвой и Тегераном, и кроме того — полную аннигиляцию Ближнего Востока. И для того, чтобы это понять, давайте посмотрим, что происходило в 2017 году в Сирийской Арабской Республике.

Самый важный год для Сирии

2017 год запомнился как год окончательного перелома военной ситуации в САР. Благодаря слаженной работе Сирийской Арабской Армии, ВКС РФ, российских военных специалистов, проиранских отрядов ополчения и бойцов ливанского движения «Хезболла» удалось восстановить контроль над большей частью страны и выбить террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в РФ) из ключевых центров.

Под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и при личном контроле министра обороны Сергея Шойгу был разработан план освобождения Пальмиры от террористов ИГИЛ1. В результате 2 марта 2017 года древний город был освобожден проправительственными силами при поддержке ВКС РФ. В течении апреля и мая под контроль сирийской армии перешли нефтяные месторождения Пальмиры, ресурсы которых использовались террористами для собственного обогащения.

К концу лета 2017 года, благодаря поддержке ВКС России и зачистке районов провинции Алеппо, сирийские войска смогли окружить крупный узел обороны террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама. Освобождение города 2 сентября 2017 года позволило проправительственным силам взломать оборону боевиков и начать операцию по прорыву к осажденному Дейр-эз-Зору.

После массированного удара крылатыми ракетами «Калибр» с борта российского фрегата «Адмирал Эссен» правительственные войска САР начали операцию по деблокированию города 8 сентября. К ноябрю Дейр-эз-Зор был полностью под контролем армейских подразделений. К концу 2017 года, после боев в сирийской пустыне и прорыва к реке Евфрат основные силы террористов ИГИЛ были разгромлены и потеряли былую мощь.

Американские палки в колеса

На протяжении всего 2017 года Соединенные Штаты пытались затормозить продвижение Сирийской Арабской Армии, сковав ее боями с террористами. Однако когда ситуация на фронте начала постепенно выправляться и сирийцы начали одерживать крупные победы при поддержке России, США решили сыграть ва-банк и раскрыли старую тему об «оружии массового поражения», которой когда-то пугали доверчивое население.

В апреле 2017 года боевики «сирийской оппозиции» заявили о том, что правительственные силы якобы применили химическое оружие в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Руководство армии САР возложило ответственность за инцидент на боевиков и их западных покровителей. По данным Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием — этим и решили воспользоваться Штаты, которые при помощи «независимых активистов» из организации «Белые каски» представили инцидент как «спланированную атаку». Спустя неделю после провокации США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По их мнению, не подкрепленному никакими доказательствами, именно с него якобы была проведена «химическая атака».

И именно в этот момент, судя по интервью Трампа и книге репортера The Washington Post Боба Вудворда «Страх», руководство США вынашивало планы по физическому устранению Башара Асада.

Что произошло бы после гибели Асада?

Башар Асад — уникальная личность среди других ближневосточных руководителей. После того, как в 2011 году в Сирию пришла «Арабская весна», а вслед за ней и террор многочисленных группировок боевиков — президент остался на своем посту. Даже в наиболее острые моменты войны, когда снаряды боевиков долетали до президентского дворца в Дамаске в 2013–2014 годы, Асад оставался у руля Сирии, несмотря ни на что.

Непоколебимость и целеустремленность — эти два качества сирийского президента высоко ценят жители страны. Многие сирийцы признавались, что они берут пример со своего лидера. Правительственные силы Сирии также остаются верны своему президенту: для них Асад — это олицетворение морального духа армии.

Теперь предположим, что Трамп все же решается на физическую ликвидацию сирийского президента. Результатом гибели Асада в наиболее напряженный и важный период войны в Сирии означал бы потерю морального духа правительственных войск, и как следствие — захват большей части территории страны боевиками ИГИЛ и их последующую экспансию в другие страны региона. Боевики предполагали установить на месте светских режимов Ближнего Востока свой псевдо-халифат и начать массовый террор всех инакомыслящих как в политическом, так и в религиозном смысле. И слава богу, что этому кошмару не суждено было сбыться.

Кроме того, мы имеем некоторое представление о том, что случилось бы с Ближним Востоком в политической повестке, если бы США все же решились устранить сирийского президента.

Штаты отказались от идеи убить Асада… для того, чтобы в январе 2020 года снова поставить все на кон, убив иранского генерала, командующего силами спецназа «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Гибель столь незаурядной личности, которая на протяжении последних пяти лет удерживала ближневосточные государства от полного краха и оккупации Штатов, да еще и на нейтральной территории в Ираке, привела к взрыву недовольства среди всех слоев населения.

Тегеран пообещал отомстить Штатам за смерть Сулеймани, а мировые державы осудили варварский поступок США. Результатом этой, без сомнения, террористической акции стал удар Ирана по авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке и ранения более 100 американских солдат (кстати, до сих пор не известно о погибших в ходе атаки, и вряд ли Вашингтон будет раскрывать эти данные).

Таким образом, мы видим, что даже малейшее вмешательство Штатов в дела Ближнего Востока неизменно приводит к разрушению устоявшегося миропорядка. А, значит, хозяину Белого дома стоит три раза подумать, прежде чем делать непродуманные шаги по свержению или ликвидации неугодных ему лидеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.