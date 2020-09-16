Запрет «ВКонтакте» только повысил ее популярность среди украинцев

Власти Украины с огромной тревогой восприняли новость о том, что с середины сентября российская соцсеть «ВКонтакте» (ВК) вновь стала доступна для посетителей-украинцев. Правда, в свободном доступе пока только мобильная версия, на компьютере в нее можно войти лишь через VPN. Впрочем, запреты и ранее не мешали жителям страны общаться через сайт, не помешают и теперь. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Большинство киевлян узнали про то, что ВК вернулся на Украину, вовсе не из рассылки самой компании, а из заявления министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, которое он сделал, подводя итоги 100 дней своей работы.

«Сегодня, как нам только что стало известно, «ВКонтакте» сумела обойти блокировку в своем приложении. И я попросил подчиненных подумать, что можно сделать, чтобы противодействовать этому. Какой бы мы ни ставили заслон российским соцсетям, победа в этой гибридной войне в наших руках».

По словам чиновника, украинские спецы разработали целый план мероприятий по блокированию мобильного приложения «ВКонтакте». Он сообщил, что в министерстве «всерьез опасаются работы соцсети в стране, ведь главная опасность — это распространение дезинформации из России». Правда, сути ответных действий, которые предпримут власти, Ткаченко не раскрыл.

Впрочем, этого и не требовалось. И без того ясно, что запрет Киева на пользование российской соцсетью мало повлиял на ее популярность среди граждан. Так, по состоянию на март 2017 года 78% всех пользователей Интернета в стране (то есть около 20 млн) имели аккаунт в ВК, 48% ежедневно пользовались «Яндексом». Сегодня, по данным маркетинговых исследований компании Kantar CMeter, «ВКонтакте» до сих пор один из самых популярных среди украинских сайтов.

В исследовательской компании утверждают, что около 21% всех украинских пользователей Интернета заходили в ВК в апреле 2020 года. В том же месяце общая украинская аудитория сайта увеличилась на 1 миллион человек.

«Думаю, у этого явления множество причин. Люди или вернулись в соцсеть, или вспомнили о своих аккаунтах и решили вновь зайти и навестить старых знакомых. Многие поступили так и из чувства протеста. Свою роль сыграл медийный резонанс о продолжении блокировки российских сайтов новой властью», — отметили в Kantar CMeter.

Согласно исследованию компании Factum Group Ukraine, проведенному в январе 2020 года, «Одноклассники» заняли пятое место в рейтинге самых популярных сайтов Украины, Yandex — шестое, а «ВКонтакте» — девятое. При этом «Одноклассники» и ВК показали стабильный рост аудитории в течение трех месяцев подряд.

Очевидную неэффективность запрета подтвердили и западные НКО. Так, в декабре 2019 года в Киеве был представлен доклад американской Freedom House, посвященный итогам действия санкций (ФАН писал об этом событии по горячим следам). Авторы пришли к выводу, что запрет, введенный бывшим президентом Петром Порошенко, оказался не только бессмысленным, но и нанес больше ущерба простым украинцам, чем российским владельцам сайтов. Американских экспертов удивило, что «главные аргументы по поводу блокировки российских платформ никто из властей Украины даже не потрудился объяснить людям — их просто запретили, и все».

Резко увеличивший свою популярность «ВКонтакте» официально остается запрещенным ресурсом на Украине, своим примером подтверждая правило, что «суровость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения». Напомним, президент Зеленский в мае 2020 года продлил решение порошенковского СНБО еще на три года.

«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для государственных и образовательных учреждений», — пояснил тогда глава СБУ Иван Баканов.

В мае 2017 года Порошенко впервые ввел в действие указ СНБО «О применении специальных экономических ограничительных мер», который предусматривал блокировку на Украине ресурсов Mail.ru, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Украинский политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что запрет соцсетей и сайтов продуцирует в обществе «культ лицемерия».

«Я считаю, что для нашей страны блокировки таких сайтов, как «Одноклассники» и «ВКонтакте», — это, конечно, Средневековье, точно так же как и запреты книг. От этого всегда проигрывает только та страна, которая запрещает. Тем более это не работает с Интернетом. Даже в России, когда там пытались заблокировать мессенджер Telegram, просто отказались от этого, потому что все равно все им пользовались. И власти вовремя поняли, что это вредит имиджу страны, — отметил он. — Такие запреты сразу же помещают Украину в список стран с несвободным Интернетом. А это не очень хороший список — там есть и Северная Корея, и Сирия, и мы вот в этом списке. У Порошенко любили играться с запретами или скорее с видимостью запретов, хотя это создавало определенные сложности для граждан. Сейчас подобное воспринимается украинцами намного более болезненно».

Эксперт указал, что президенту «стоит забыть о подобных запретах на сайты, поскольку ими пользуются даже его подчиненные».

«Зеленский приходил к власти под максимально либеральными лозунгами, причем во всех сферах. Поэтому сохранение таких запретов, мне кажется, сильно бьет по его имиджу. Если речь идет о российских сайтах — ну миллионы же украинцев ими пользуются, можно посмотреть по трафику! Конечно, после запрета популярность некоторых ресурсов упала, но тот же «ВКонтакте» по-прежнему входит в десятку самых популярных сайтов на Украине. То есть проблема как в борьбе с советским прошлым: «за что боролись, на то и напоролись». Кроме того, такие запреты продуцируют в обществе культ лицемерия — когда сами чиновники этим пользуются, а простым людям они рассказывают, что «это неправильно». Для режима Зеленского жизненно важно сделать такие запреты достоянием истории», — резюмировал политолог.

По мнению медиаэксперта «Интерньюз-Украина» Виталия Мороза, блокирование российских соцсетей дало определенный результат, но совсем не такой, как ожидали власти Украины.

«Считаю позитивным хотя бы то, что украинские военные после блокировки почти перестали пользоваться российскими соцсетями и ресурсами. Ранее с помощью «Яндекса» можно было отследить их геолокацию, чем не раз пользовались повстанцы в Донбассе, — отметил он. — Тем не менее с самого начала блокировки механизм ее реализации был неудачным. Запрет был сомнителен с правовой точки зрения, ведь президент Украины не является регулятором всего Интернета. За три года с момента указа Порошенко внимание украинцев к российским соцсетям несколько уменьшилось. Но за это время государство так и не предложило правового метода решения вопроса. Поэтому продление санкций — это, по сути, продолжение незаконных действий пятого президента Порошенко. Хотя за три года чиновники могли бы привести законодательство в соответствие с международными стандартами».

Аналитик констатировал: пока что законы Украины не содержат четкого механизма ограничения информационного воздействия со стороны стран-соседей. Поэтому местные провайдеры, которые не хотят блокировать запрещенные интернет-ресурсы, могут свободно обжаловать решения судов и в итоге избегать даже штрафов.