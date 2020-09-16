В Госдуме назвали главное условие проведения «нормандского саммита»

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что Украина должна выполнить старые договоренности, которые были достигнуты в рамках «нормандского формата». В беседе с Федеральным агентством новостей он объяснил, что это необходимо для новой встречи России, Украины, Франции и Германии в формате «нормандской четверки».

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России разъяснений по заявлению замглавы МИД РФ Андрея Руденко о встрече в «нормандском формате». Российский дипломат ранее сказал, что оснований для проведения нового саммита нет. Эти слова стали его реакцией на сообщение украинского лидера Владимира Зеленского о том, что участники «нормандской четверки» готовы к проведению встречи.

«Недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны, как участникам «нормандского формата», так и международному сообществу», — заявили в украинском МИД.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Россия всегда готова выступать в «нормандском формате». Однако самое главное — это общие договоренности, которые должны выполняться Киевом, говорит политик. По его словам, Украина каждый раз выдвигает какие-то новые требования, не выполняя условия старых соглашений.

«Все, что было ранее договорено, не выполнено Украиной. Необходимо добиваться выполнения старых договоренностей, прежде чем приступать к каким-то новым. Во многом это заявление Киева носит специальный характер, чтобы «замыливать» ранее достигнутые договоренности», — высказал мнение Чепа.

В свою очередь, политолог и публицист Андрей Ваджра считает, что «нормандский саммит» сейчас не нужно проводить. Он заметил, что Украина сейчас оказалась «на отшибе европейского контекста», а поэтому Киев пытается хоть как-то привлечь к себе внимание.

«Отсюда идут громкие заявления о том, что необходимо встречаться и обсуждать все. А что, собственно говоря, обсуждать? Киев в течение многих лет показывает свою недоговороспособность. Что сделано за это время Украиной в рамках Минских соглашений? Ничего абсолютно. Вся эта внешнеполитическая активность связана с попыткой напомнить о себе и привлечь внимание», — пояснил Ваджра.

Собеседник ФАН уверен, что если Москва хочет каким-то образом пиарить украинскую власть, то нужно проводить саммит. Но в случае, если российская сторона ориентирована на решение практических задач, то в нет смысла в каких-то контактах с Киевом до тех пор, пока он не начнет выполнять предыдущие соглашения.

Ранее Зеленский анонсировал встречу лидеров стран «нормандской четверки». Он сообщил, что лидеры стран — участниц «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция) согласились провести саммит на высшем уровне.

В прошлую пятницу состоялась встреча политсоветников «нормандского формата», Россию на переговорах представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По итогам встречи Козак сообщил, что в Берлине состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Он уточнил, что стороны договорились о поддержании режима тишины и режима прекращения огня.