Волна акций протеста захлестнула Индию

На фоне стремительного роста числа зараженных коронавирусом, падения экономики и сокращения рабочих мест, внутренняя ситуация в Индии продолжает оставаться относительно стабильной. Мы не видим ни масштабных бунтов, ни вспышек недовольства. Тем не менее, внутри индийских штатов вовсе не спокойно. Автор Telegram-канала «Индия Сегодня» рассказывает почему и как протестуют в Индии, и к чему это может привести.

Общенациональный протест Коммунистической партии Индии

Коммунистическая партия Индии (Марксистская) объявила неделю национальных протестов (с 17 по 22 сентября).

Коммунистическая партия Индии (Марксистская) проводит протесты по всей Западной Бенгалии.

Общенациональная кампания против правительства будет сосредоточена на вопросах, связанных с меньшинствами, демократическими правами и гражданскими свободами.

Среди требований протестующих — немедленное введение ежемесячной денежной выплаты в размере 7500 рупий (примерно 7500 рублей) в течение полугода всем семьям, находящимся за пределами подоходного налога, и немедленное распределение бесплатного зерна среди нуждающихся — по 10 кг на человека каждый месяц в течение полугода.

«Будут освещены такие вопросы, как усиление коммунальной поляризации, атаки на меньшинства, ущемление демократических прав и гражданских свобод нашего народа, рост жестоких нападений на женщин, далитов, адиваси и других маргинализированных слоев населения, разграбление национальных активов путем приватизации и отмена трудового законодательства», — сказал генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (Марксистской) Ситарам Ечури.

Пенджаб, Хариана и Уттар Прадеш

Три постановления Центрального правительства о сельскохозяйственном секторе, якобы направленные на улучшение положения аграриев, встретили жесткое сопротивление со стороны фермеров и сельскохозяйственных рабочих в штатах Хариана и Пенджаб, а также в некоторых районах штата Уттар Прадеш.

Индийский союз фермеров Бхаратия Кисан организовал сидячую забастовку в Амбале против недавних постановлений о сельском хозяйстве, принятых Кабинетом министров Союза. Фермеры заявляют: «Наша сидячая забастовка продлится до 19 сентября. Если правительство не прислушается к нам даже после этого, то мы заблокируем дороги по всему штату 20-го числа».

В постановлениях заявлены цели по созданию системы «одна нация — один рынок», и предоставлению фермерам выбора, кому продавать свою продукцию. Однако аграрии опасаются, что в результате изменений они не смогут продать урожай по минимально гарантированной цене.

На прошлой неделе сотни людей вышли на улицы, чтобы показать несогласие с новыми постановлениями, принятыми без обсуждения в парламенте. Протестующие перекрыли на несколько часов национальное шоссе Дели-Чандигарх, после чего полиция применила силу для разгона демонстрации.

В то время как правительство Харианы арестовало лидеров митингующих по обвинению в блокировании национальной автомагистрали, повреждении общественной собственности, попытке убийства, забрасывании камнями полиции и беспорядках, оппозиционные партии ожидаемо поддержали право фермеров на протест. Партия «Конгресс» предложила сельхозрабочим недвусмысленную поддержку, а бывший главный министр штата Бхупиндер Сингх Худа потребовал новые постановления отменить.

«Эти постановления противоречат интересам фермеров. Если правительство хочет их реализовать, то оно должно обеспечить закупки не ниже минимально установленной цены (МУЦ). Правительство могло бы внести четвертое постановление отдельно, чтобы обеспечить четкое положение о том, что если какое-либо агентство покупает урожай фермера ниже МУЦ, то против него будут приняты юридические меры», — говорит бывший главный министр Харьяны и старший лидер «Конгресса» Бхупиндер Сингх Худа.

Старший лидер «Конгресса» Рандип Сингх Сурджевала утверждает, что новые постановления — ни что иное, как «заговор с целью превратить бедствие фермеров в возможности для горстки капиталистов под прикрытием пандемии коронавируса».

Лидеры правящей партии БДП заверяют, что механизм минимально установленной цены не изменится, и призывают фермеров не верить тем, кто распространяет лживые слухи.

Указы направлены на обеспечение безбарьерной торговли фермерской продукцией за пределами установленных рынков и наделение фермеров правом заключать соглашения с частными лицами до начала производства сельскохозяйственной продукции.

Hindustan Times, поддерживающая реформы, утверждает, что старые законы создают гегемонию нескольких богатых компаний, которые регулируют цены, спрос и цепочки поставок. Эта система, вкупе с неспособностью фермеров предсказать стоимость своей продукции на момент посева, означает, что они всегда подвергаются огромному риску убытков.

«Введенные в 1960-х годах правила были призваны защитить фермеров, находящихся в бедственном положении, от невыгодных продаж своей продукции. Со временем фирмы, скупающие сельхозпродукцию стали все чаще работать как картели и монополии. В декабре 2010 года, когда цены на лук достигли пика, исследование, проведенное законодательным антимонопольным органом страны — Комиссией по конкуренции Индии — показало, что на одну фирму приходилось почти пятая часть всей торговли луком за этот месяц на крупнейшем в Азии рынке в Нашике, штат Махараштра», — говорит Hindustan Times.

Правительство также заявляет, что новые законы не только устранят барьеры для свободной торговли в сельскохозяйственном секторе, но и позволят фермерам напрямую взаимодействовать с потенциальными покупателями до сбора урожая.

Западная Бенгалия

На этой неделе Фермерское крыло правящей в Западной Бенгалии партии ТМК организует протесты по всему штату, утверждая, что Центральное правительство Индии лишает штат положенных бюджетных средств, несмотря на огромные финансовые потери, вызванные циклоном Амфан и рядом других проблем.

Протест связан с недополучением от центрального правительства компенсаций, положенных штату после введения единого всеиндийского налога GST. Также выдвигаются требования предоставить денежную помощь фермерам, пострадавшим от циклона, обрушившегося на район в мае.

Главный министр Западной Бенгалии, г-жа Мамата Банерджи, скорее всего, примет участие в протестах, которые пройдут 16 сентября.

«Мы также будем выступать против роста цен на бензин и дизельное топливо, отсутствия рабочих мест и невыполнения обещаний БДП по сельскохозяйственным кредитам и снижению цен на пестициды и удобрения», — сказал глава Фермерского крыла партии ТМК.

Бихар

В Бихаре почти 8000 поденных работников коммунальных служб объявили бессрочную забастовку. Работники коммунальной корпорации Патны выступили против решения правительства Бихара уволить их.

Рабочие муниципальной корпорации Патны устроили протесты против нескольких решений правительства, включая решение прекратить пользоваться услугами поденных санитарных работников, в Патне.

«Мы объявили бессрочную забастовку в знак протеста из-за отказа правительства от его собственных гарантий, данных нам в начале этого года. Просто невероятно, что правительство одержимо наймом какого-то частного агентства для аутсорсинга нашей работы вместо выполнения обещаний упорядочить нашу деятельность», — говорит Нареш Кумар, молодой наемный работник, принимавший участие в протестах.

Взгляды Нареша разделяет и Шанти Деви, работница санитарной службы среднего возраста, получавшая поденную оплату.

«Мы убирали грязь и мусор и содержали город в чистоте, но правительство пренебрегает нами и игнорирует наши требования», — говорит она.

Рабочие проводят марши протеста и угрожают выбросить мусор на дороги возле рынков и жилых кварталов, если их требования не будут выполнены. Многие из них десятилетиями выполняли свою работу в качестве поденных работников службы уборки города.

Забастовка уже сказывается на состоянии городских улиц — повсюду грязь и мусор. В то же время, согласно последнему отчету Swachh Survekshan 2020, Патна — город, где проходят протесты — и до забастовки был классифицирован как самый грязный ндийский населенный пункт с более чем миллионным населением.

«Работники санитарии принадлежат к нижнему, беднейшему из бедных слою общества. Действия правительства, направленные на отстранение их от работы, приведут их к голодной смерти. Они заслуживают заботы и внимания, и их давнее требование упорядочить их деятельность должно быть рассмотрено правительством», — говорит лидер Коммунистической партии Индии (Марксистской) Арун Кумар Мишра.

Ассам

Профсоюз работников чайных плантаций — Ассам Чах Маздур Сангха (АЧМС) — на этой неделе проведет серию протестов в чайных садах штата Ассам.

АЧМС требует введения фиксированной заработной платы наряду с решением различных проблем, с которыми сталкиваются чайные рабочие. Протесты начнутся 16 сентября, а 29 сентября чайные рабочие сформируют человеческие цепи вдоль национальных и государственных автомагистралей, и близлежащих дорог, чтобы привлечь внимание правительства. АЧМС подчеркивает, что демонстрации будут продолжаться, пока правительство не решит их проблемы.

Телангана

Недавнее распоряжение правительства Теланганы о внедрении схемы регулирования для легализации несанкционированных участков и планировок как в городских, так и в сельских районах вызвало протесты с требованием ее отмены. Правительство штата предоставило последний шанс для узаконивания самостроев по всему штату и заявило, что после этого окно регистрации будет закрыто. Протестующие утверждают, что власти взимают огромные суммы за данную услугу.

Члены Ассоциации риэлторов штата Телангана провели демонстрации в регистрационных офисах по всей муниципальной корпорации большого Хайдарабада, выступив против этой схемы и назвав ее «несвоевременной» на фоне пандемии COVID-19.

«Правительство принимает односторонние решения в проведении налоговых реформ. Хотя важно внести изменения в систему доходов. Правительство должно привлечь политические партии, организации гражданского общества и профсоюзы работников, прежде чем принимать решение о проведении реформ. Отношение правительства вызывает только страх среди людей, поскольку около 1,7 миллиона акров земли находятся под различными формами споров в департаментах доходов», — сказал Тамминени Веерабхадрам, государственный секретарь Коммунистической партии Индии (Марксистской).

Как будет развиваться протестная ситуация в Индии

Очаги раздражения продолжат вспыхивать и протестные настроения будут усиливаться. Процесс возвратной миграции — возвращение в большие города трудовых мигрантов, уехавших из-за отсутствия работы в условиях карантина — пополнит обширный класс доведенной до отчаяния городской бедноты, которая будет выплескивать свое недовольство в различных акциях протеста.

Отсутствие популярного общенационального лидера служит сдерживающим фактором для проведения широкомасштабных скоординированных протестов. Коммунистическая партия Индии (Марксистская) имеет достаточную организационную базу для проведений акций по всей стране, но, во-первых, не имеет лидера, достаточно привлекательного для всей Индии, а во-вторых, несет на себе негативную печать связей с коммунистическим Китаем.

«Конгресс», самая влиятельная оппозиционная партия Индии, тоже обладает достаточным организационным ресурсом, но страдает от отсутствия популярного у толпы лидера (Рахул Ганди — потенциальный наследник поста президента партии, не пользуется популярностью у простых индийцев), а также несет на себе печать многочисленных обвинений в коррупции и непрофессионализме, основанных на фактах и слухах времен прошлого правления партии.

Немаловажен и тот фактор, что у высшего руководства «Конгресса» отсутствует четкая стратегия передачи лидерства. В настоящее время ею руководит «временный президент» Соня Ганди, которая неоднократно обращалась к Рабочему комитету партии с просьбой найти ей замену. Ее естественным преемником считается ее сын — Рахул Ганди, однако он отказался от поста президента «Конгресса» после разгромного поражения партии на выборах в прошлом году. Рахул неоднократно заявлял о том, что следующим лидером должен стать «кто-то не из семьи Ганди».

Итак, местные пожары протестов продолжат вспыхивать и будут усиливаться по мере осознания простыми индийцами экономических результатов национального карантина. Катастрофический рост безработицы, снижение деловой активности и падение уровня доходов продолжат поставлять пищу для недовольства.

Правительство Нарендры Моди неоднократно демонстрировало жесткость своей позиции относительно проявлений «уличной демократии» — ни один из законов, вызвавших сильнейшие протесты среди рядовых граждан и политических лидеров, не был изменен или пересмотрен. Логично предположить, что в будущем правящая партия будет придерживаться той же линии и жесткие стычки внутри страны неизбежны.