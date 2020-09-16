Контрафактных сигарет может стать больше из-за подорожания акцизов в РФ

Москва, 16 сентября. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что на российском рынке вырастет количество контрафактных сигарет после повышения стоимости акцизов.

Королев полагает, что существенных вливаний в российский бюджет повышение цен не принесет, а вот контрафакта на рынке станет больше. Он назвал повышение стоимости акциз необоснованным.

«Уже в прошлом году, несмотря на небольшую индексацию, собрали акцизов меньше, чем годом ранее. Здесь будет примерно тот же эффект», — рассказал эксперт.

Специалист уверен, что нелегальной продукции станет больше. Что касается удара по кошельку россиян, то он считает, что курильщики уже привыкли к ежегодному подорожанию сигарет. Их стоимость каждый год растет на 20–30%, вне зависимости от индексации акцизов, передает телеканал «360».

«Просто будет меньше производиться легальной продукции — и бюджет будет получать меньше. Ничего компенсировать не получится», — говорит Королев.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил с инициативой повысить акцизы на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%. В ведомстве полагают, что таким образом удастся компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса, передает deita.ru.