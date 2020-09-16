Оператор не выдержал слов Гордона о российской вакцине

Киев, 16 сентября. Конфуз произошел в эфире украинского телеканала «Украина 24». Во время высказываний украинского журналиста Дмитрия Гордона о русской вакцине за кадром кто-то или что-то рухнуло. Об этом написал журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале «popovrtr».
В эфире Гордон заявил, что говорить о возможности применения российской вакцины «смешно», поскольку она якобы опасна для здоровья.
При этом он ссылался на главу Минздрава России Михаила Мурашко, однако дал зрителям только часть его цитаты, использовав тем самым классический прием пропаганды средней руки.
«У вакцинированных возникают жалобы на слабость, мышечные боли и температуру. Мурашко утверждает, что такие осложнения описаны в инструкции к вакцине», — рассказал Гордон, не закончив реплику.
По словам Попова, украинский журналист «забыл» добавить, что такие «побочки» длятся не более суток и являются признаками нормальной реакции организма. Все побочные действия вакцины подробно описаны в инструкции.
«Это, к слову, есть и в статье на РИА Новостях, на которую Гордон ссылается. Но сам упомянуть об этом он, конечно, забыл», — написал Попов.
При этом, когда Гордон только начал свой рассказ со слов о недопустимости использования российской вакцины, тут же за кадром кто-то или что-то рухнуло в студии.
«Масштаба этого бреда не выдержал даже студийный оператор», — пошутил Попов.