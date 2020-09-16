Оператор не выдержал слов Гордона о российской вакцине

Киев, 16 сентября. Конфуз произошел в эфире украинского телеканала «Украина 24». Во время высказываний украинского журналиста Дмитрия Гордона о русской вакцине за кадром кто-то или что-то рухнуло. Об этом написал журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале «popovrtr».

В эфире Гордон заявил, что говорить о возможности применения российской вакцины «смешно», поскольку она якобы опасна для здоровья.

При этом он ссылался на главу Минздрава России Михаила Мурашко, однако дал зрителям только часть его цитаты, использовав тем самым классический прием пропаганды средней руки.