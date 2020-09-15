Симоньян ответила на провокацию Цимбалюка о «десанте» RT в Белоруссии

Москва, 15 сентября. Главный редактор информационного агентства RT Маргарита Симоньян ответила на провокационный вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о «десанте» журналистов в Белоруссии.

Цимбалюк задал Симоньян вопрос о репортерах RT Белоруссии, которые якобы «заменяют сотрудников белорусских государственных компаний».

«Что там делают 32 ваших сотрудника? Это штрейкбрехеры? Кто ими управляет?» — спросил украинский журналист.

В ответ Симоньян напомнила, что «пока управляет» сотрудниками RT, которое она возглавляет. Она объяснила, что большинство из этих 32 человек – технический персонал, который занимается обслуживанием передвижных телевизионных станций (ПТС). Симоньян предположила, что Цимбалюк недостаточно компетентен в организации выездной репортерской работы. По ее словам, такая ситуация совершенно типична для подобных событий.

«Примерно столько же людей у нас работает в любой стране, где происходят похожие события. Всегда. Это нормальное количество людей, которые освещают такие события, учитывая наш масштаб», — объяснила Симоньян.

Она напомнила, что RT представляет собой крупное агентство, вещающее на разных языках – и каждое подразделение нуждается в собственном журналисте, работающем на месте событий. Кроме того, в структуру канала входит видеоагентство Ruptly, снабжающее видеоматериалами множество иностранных телеканалов и информагентств. Симоньян добавила, что в Белоруссии помимо прочего работает агентство Sputnik, число репортеров которого приблизительно равно выездному штату RT.

«Мы не делаем из этого секрета. Это «Нехта» и прочие делают из этого какую-то теорию заговора: вот, мол, приехали. Да, приехали – и что? Мы не отрицаем, что приехали. Сколько нас там? 32, плюс у Sputnik примерно столько же. У нас все открыто, я все готова рассказать», — заявила Симоньян.

Она напомнила, что ее агентство ведет совершенно прозрачную деятельность. В качестве противоположного примера, Симоньян привела латвийское агентство «Медуза».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. После голосования в стране началась несанкционированные протестные акции. По словам Лукашенко, за массовыми беспорядками стоят США и Европа.