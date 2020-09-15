Исмаилов предсказал исход боя Нурмагомедова с Гейджи

Москва, 15 сентября. Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сделал прогноз трех ключевых поединков года. Эксперт оценил форму и стиль спортсменов.

По мнению Исмаилова, поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи должен завершиться победой первого.

«Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гейджи не сможет сдерживать его напор, его бойцовский напор», — рассказал спортсмен в комментарии «Маленьким большим новостям».

Исмаилов отметил, что спустя некоторое время после начала боя Гейджи «подсядет функционально» и не сможет сдерживать Хабиба. Встреча Нурмагомедова и Гейджи – главный бой турнира UFC 254, он состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Эксперт также дал прогноз относительно еще одного знакового боя – на ринге встретятся Майк Тайсон и Рой Джонс. По мнению Исмаилова, Тайсон находится «в сумасшедшей форме», несмотря на возраст. Боец не исключил, что Тайсон нокаутирует Джонсона. Встреча состоится 28 ноября.

«Они покажут красивое противостояние, очень быстрое. Думаю, сейчас Джонс не сможет противостоять Тайсону, которого я сейчас вижу в интернете, везде», — добавил он.

Поединок Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского скорее всего завершится победой первого, предположил Исмаилов. Специалист отметил, что оба спортсмена — мощные нокаутеры. Однако у Абдулвахабова будет больше шансов, если поединок затянется.