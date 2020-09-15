Гузеева получила серьезную травму на съемочной площадке

Москва, 15 сентября. Российская телеведущая Лариса Гузеева получила «производственную травму» на съемочной площадке.

Гузеева приняла участие в съемках телепередачи «На дачу». В ходе съемок телеведущая сильно порезала палец. Гузеева опубликовала в своем Instagram небольшой видеоролик, на кадрах которого можно увидеть участников съемочной группы, собравшихся вокруг телеведущей. При этом сама Гузеева к произошедшему отнеслась с юмором, продолжив шутить и улыбаться.

«Порезала палец. Кошмар какой. Это чтобы я не упала в обморок. Резанула так… Никому не жалко на самом деле, глаза у всех блестят. Боль дикая совершенно», — пояснила Гузеева.

Стоит отметить, что ранее коллега Гузеевой по ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Телеведущая призналась, что перенесла операцию по удалению матки. По словам Сябитовой, она долгое время беспечно относилась к своему здоровью, в результате чего не заметила возникновения доброкачественной опухоли. Кроме того, телеведущая выразила благодарность врачам, а также призвала всех женщин внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследование.