Рудковская рассказала поклонникам о своих морщинах

Москва, 15 сентября. 45-летняя телеведущая Яна Рудковская недавно опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную дома. На снимке Рудковская позирует в розовом костюме и белой футболке с букетом гортензий, которые растут в ее саду.

Публикация набрала больше 55 тысяч лайков.

«Морщинки я свои не скрываю, мои года — мое богатство, как розовые и красные гортензии из нашего чудесного сада», — написала она.

Также музыкальный продюсер похвасталась подписчикам новым макияжем от «звездного» визажиста Иры Митрошкиной, которая, по словам Рудковской, для некоторых людей делает ее «неузнаваемой̆».

«Куколка», «Действительно, просто теряешься — вы это или не вы», «Очень красиво», «Чистота и молодость», — прокомментировали снимок фолловеры.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Рудковскую за чрезмерное использование фильтров и скрывание своего реального возраста.

«Подозреваю, что она не просто старается выглядеть моложе с помощью различных ухищрений, но и чего-то очень сильно боится. Возникает вопрос: чего именно боится Яна? Предполагаю, Яна боится того, что наружу вылезет правда о ее реальном возрасте. Выглядит она гораздо старше», — написала в «Живом Журнале» блогер Лена Миро.

Ранее Рудковская опубликовала фото в купальнике. Из-за не совсем удачного ракурса поклонники звезды решили, что она находится в положении. Однако Рудковская опровергла эти догадки и развеяла миф о беременности.