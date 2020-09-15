Онколог рассказал, как распознать рак кишечника

Москва, 15 сентября. В России ежегодно фиксируется порядка 40 тыс. случаев рака кишечника. Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, как уберечь себя от этой болезни и какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологии.

В беседе с Пятым каналом онколог отметил, что у более чем 5% пациентов рак кишечника возникает в результате наследования определенных синдромов. К примеру, речь идет о синдроме Линча, семейном аденоматозе толстой кишки и ассоциированном полипозе.

Если у человека есть воспалительные заболевания толстой кишки (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), риск подобного заболевания возрастает. Усугубляют ситуацию курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет.

«Первыми признаками грозного заболевания могут являться нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Такие, как потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, запоры, анемия, снижение массы тела, общая слабость. Таким пациентам необходимо, в первую очередь, обратиться для выполнения колоноскопии и для консультации к врачу-онкологу», — подчеркивает Мяснянкин.

Ранее сообщалось, что специалисты пришли к выводу, что развитие рака поджелудочной железы можно обнаружить на ранней стадии. Поскольку поджелудочная железа играет большую роль в обмене веществ, человек сразу же обратит внимание на изменения своего состояния: хуже станет усваиваться пища, что в конечном итоге приведет к стеаторее.

Кроме того, рак поджелудочной железы может привести к быстрому снижению веса, усталости и упадку сил, а глазные яблоки приобретут желтоватый оттенок.