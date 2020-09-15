Названы самые популярные осенние авианаправления в России

Москва, 15 сентября. Краснодар стал самым популярным осенним авианаправлением среди российских туристов. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

По данным центра, в осенний период средняя стоимость авиабилета из Москвы в Краснодар составляет порядка шести тысяч рублей. Средняя стоимость активных туров в Краснодарском крае составляет около 18,5 тысячи рублей.

Второе и третье места в рейтинге популярных авианаправлений заняли Калининград и Минеральные Воды. Стоимость авиабилета из Москвы в Калининград составляет порядка семи тысяч рублей. Трехдневная экскурсия по Калининградской области обойдется в шесть тысяч рублей.

Авиаперелет из столицы в Минеральные Воды стоит 6,9 тысячи рублей. Недельный тур по региону будет стоить около 25,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в конце августа в России стартовала программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы могли вернуть часть средств от путевки. Программа действовала всего неделю, однако за это время россияне приобрели туров общая стоимость которых превысила миллиард рублей. Лидерами продаж стали курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Позднее в Ростуризме сообщили, что ведомство намерено повторить программу распродажи туров по России, в рамках которой туристы смогут вернуть часть средств от путевки.