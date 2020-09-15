Хозяйка показала квартиру после проживания Ефремова с Белоусовой

Москва, 15 сентября. Актер Михаил Ефремов проживал со своей подругой Дарьей Белоусовой в съемной квартире на Казарменном переулке. Жильцы оставили квартиру в полуразрушенном виде и нанесли ущерб в 365 тысяч рублей, заявила хозяйка квартиры.

После смертельного ДТП Ефремов отправился отсыпаться, но не к себе домой, а в съемную квартиру своей подруги. Хозяйка квартиры призналась, что увидела свое жилье в сюжетах про Ефремова. Оказалось, что актеры давно живут вместе.

«Для нас это было откровение. Мы не то что не знали, но и предположить не могли. Во-первых, такая большая разница в возрасте. Во-вторых, он очень талантливый, но глубоко пьющий человек», — рассказала хозяйка квартиры в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Она отметила, что зимой видела, как Дарья тащит на себе какое-то тело. Когда она подошла ближе, то опознала Ефремова. После этого хозяйка узнала от соседей о совместных походах пары в магазин и курении на балконе.

Однако больше всего хозяйку возмутило состояние квартиры после жильцов. По ее словам, ущерб составил около 365 тысяч рублей. В квартире выбито окно, не работают холодильник и плита. Кроме того, из квартиры пропал пылесос. В квартире плохо пахло, поэтому хозяйке пришлось выбросить все матрацы, покрывала, подушки и одеяла.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с трехлетним запретом управлять транспортными средствами после освобождения. Помимо этого, суд взыскал с актера 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова. Адвоката Ефремова Эльмана Пашаева могут лишить статуса адвоката. Пашаев прокомментировал возможное лишение статуса в беседе с телеканалом «360».