Компания Apple представила новые умные часы Apple Watch Series 6

Москва, 15 сентября. Apple представил новое поколение смарт-часов. Apple Watch Series 6 продемонстрировал глава корпорации Тим Кук на сегодняшней презентации «яблочной» компании.

В шестой серии Apple Watch особое внимание уделено функциям, отслеживающим и реагирующим на физическое состояние владельца. На представлении часов компания показала истории реальных людей, которым Apple Watch 6 спасли жизнь.

Новая серия работает на двухъядерном процессоре S6, основанном на A13 Bionic, который использовался в iPhone 11. Также новинка получит ряд обновленных аксессуаров, не претерпев при этом значительных изменений в дизайне. Часы можно будет приобрести в синем, золотом, сером и красном цветах. Стоимость базовой версии — 400 долларов.

Вместе с новыми часами Apple анонсировала и получение предыдущими версиями WatchOS 7. Она имеет новые функции, например, измерение кислорода в крови. Благодаря встроенному датчику кислорода всего за 15 секунд можно измерить его уровень. Эта опция незаменима для астматиков.

Также вслед за флагманскими Apple Watch Series 6 был представлен и их бюджетный вариант — SE. она по-прежнему функционирует на устаревшем процессоре S5 и в целом значительно упрощена. Корпорация Apple представляет ее в качестве замены популярным до сих пор Series 3.

В «яблочной» компании подчеркнули, что SE — идеальная модель для детей и пожилых. стоимость устройства — всего 280 долларов.

Ранее стало известно, что Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником хита продаж iPhone XR.