Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Москва, 15 сентября. Шоумен Бари Алибасов заявил своему адвокату Сергею Жорину, что любит свою жену — Лидию Федосееву-Шукшину и не собирается с ней разводиться.

Однако, бракоразводный процесс уже запущен. Заявление о расторжении брака Алибасов подал после лечения в психиатрической больнице имени Алексеева. Теперь же музыкант утверждает обратное, и говорит, что цели разводиться с супругой у него нет.

«Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю», — сказал он в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Шоумен также заявил, что с его самочувствием все в порядке, и ментальное здоровье не пострадало. По словам Алибасова, он лечился от отравления «Кротом» и ему было необходимо восстановить память. С этим кардинально не согласен сын основателя группы «На-На», который утверждает, что у отца корсаковский психоз на фоне злоупотребления алкоголем.

По поводу развода с супругой продюсер утверждает, что расторжения их брака добивается дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга. Якобы это она во всем виновата.

«Лида жива-здорова. Ольга обрабатывает ее, я это очень хорошо знаю. Она ведет себя совершенно ужасно», — рассказал Алибасов-старший.

Сама Федосеева-Шукшина сейчас пытается вернуть свою квартиру в Новой Москве, которую переписала на Бари Алибасова, а тот в свою очередь — на помощника Сергея Моцаря. На данный момент квартира уже арестована, ожидается вердикт суда.