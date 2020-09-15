Депутат бундестага рассказал, какой вопрос ставит в тупик русофобов

Санкт-Петербург, 15 сентября. Депутат бундестага и председатель международного совета российских немцев Вальдемар Хердт рассказал, какой вопрос ставит в тупик русофобов в Германии.

Немецкий парламентарий принял участие в пресс-конференции на тему «Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее», которая состоялась 15 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».

По словам Хердта, когда его коллеги заявляют о российской агрессии, он спрашивает у них сколько раз Россия напала на Германию, после чего у оппонентов заканчиваются аргументы.

«Объединение Германии и России сильно пугает англосаксов. Многие мероприятия и проекты проходят на русофобском настроении. Когда мои коллеги депутаты выступают в соответствующем ключе, я спрашиваю их, сколько раз на нас Россия напала?» — пояснил Хердт.

Он также добавил, что в бывшем ГДР нет антироссийских настроений. По его словам, жители бывшего ГДР положительно относятся к России.