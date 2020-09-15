Депутат бундестага рассказал, какой вопрос ставит в тупик русофобов

Санкт-Петербург, 15 сентября. Депутат бундестага и председатель международного совета российских немцев Вальдемар Хердт рассказал, какой вопрос ставит в тупик русофобов в Германии.
Немецкий парламентарий принял участие в пресс-конференции на тему «Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее», которая состоялась 15 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».
По словам Хердта, когда его коллеги заявляют о российской агрессии, он спрашивает у них сколько раз Россия напала на Германию, после чего у оппонентов заканчиваются аргументы.
«Объединение Германии и России сильно пугает англосаксов. Многие мероприятия и проекты проходят на русофобском настроении. Когда мои коллеги депутаты выступают в соответствующем ключе, я спрашиваю их, сколько раз на нас Россия напала?» — пояснил Хердт.
Он также добавил, что в бывшем ГДР нет антироссийских настроений. По его словам, жители бывшего ГДР положительно относятся к России.
«Я понимаю, что такое отношение к России навязано. В ГДР этого нет. Я разговаривал с политиками родом из ГДР, пытаясь понять феномен, почему наша партия в бывшем ГДР набирает большой процент. Отношение к русским и России там совсем другое. Один из профессоров мне сказал, что даже когда мы были под оккупацией и советские войска стояли у нас, они не пытались нас перевоспитать. Они не лезли в нашу этническую и культурную жизнь. Мы нормально жили. На западной стороне идет серьезное перевоспитание в течение 70 лет», — добавил Хердт.