Телеведущая Прошутинская рассказала о победе над раком

Москва, 15 сентября. Российская телеведущая Кира Прошутинская рассказала о том, как долгое время боролась со сложным онкологическим заболеванием, в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Болезнь начала захватывать ее организм постепенно. Сначала на носу появился подозрительный прыщик, с которым она обратилась в онкоцентр имени Блохина. Ей сразу же сообщили, что лечение нужно начинать немедленно. Из за-за диагноза Прошутинской в онкоцентр срочно был вызван профессор Александр Неробеев, один из лучших специалистов России в челюстно-лицевой хирургии.

«Он отменил все операции, на следующий день меня привезли туда, и началась эта длинная история, которая тянулась почти год, потому что у меня было восемь операций», — поделилась Прошутинская.

Она отметила, что ее очень поддерживали коллеги. Например, Алла Пугачева предлагала ей направиться на лечение в США. А вот ее третий муж Анатолий Малкин «не прошел испытания ее болезнью» — в 2012 году пара развелась.

«Я действительно выздоровела в конечном счете, вышла в эфир с новой программа, которая называется «Жена», а потом «Он и она». Я бесконечно благодарна людям, которые меня поддержали», — подчеркнула ведущая.

Ранее Прошутинская признавалась, что в первую очередь после постановки диагноза была обеспокоена изменениями во внешности. Она поддержала своего коллегу, недавно перенесшего удаление опухоли головного мозга ведущего Бориса Корчевникова, призвав его больше «не думать о плохом после выздоровления».

Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга в 2015 году.