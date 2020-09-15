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Депутат бундестага объяснил, почему Польша стала главным противником СП-2

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Депутат бундестага объяснил, почему Польша стала главным противником СП-2

Санкт-Петербург, 15 сентября. США пообещали полякам сделать их страну хабом для сжиженного газа, именно поэтому Варшава стала главным противником «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель международного совета российских немцев Вальдемар Хердт в эфире медиацентра «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Почему Польша против «Северного потока — 2», что аж пена у рта? США пообещали сделать Польшу хабом для сжиженного газа. Это очень амбициозный проект, это ведь Польша потом будет распределять на всю Европу газ», — объяснил политик.

Хердт также прокомментировал события в Белоруссии. По его мнению, прямого влияния Польши на происходящее в республике нет.

«В Белорусских процессах нет прямого участия Польши. Спекулировать на эту тему можно, но доказать прямого влияния со стороны — нет. Но то, что предоставлен технический ресурс на территории Польши для тех, кто организовывал демонстрации, тем кто сбежал, это да. Это в интересах Польши, чтобы соседнее государство ослабло. [Она хочет] увеличить свое влияние», — заключил Хердт.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию и Европейский союз отказаться от продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2». Он связал возведение объекта с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса должны рассматриваться отдельно.

Депутат бундестага объяснил, почему Польша стала главным противником СП-2

Берлин утверждает, что блогера якобы «отравили» веществом из группы «Новичок». Однако эта версия вызвала множество вопросов у экспертов, которые указали на ряд несостыковок. Германия не предоставила России биоматериалы, на которых построила свое заявление. Более того, врачи в Омске, где Навального госпитализировали до отправки в ФРГ, в ходе исследований не выявили в его организме отравляющих веществ.

СМИ подозревают в отравлении блогера Марию Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири, а потом отделилась от группы. Примечательно, что отец девушки — московский ученый, владеющий несколькими частными биолабораториями.

Источник: Федеральное агентство новостей
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