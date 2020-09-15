Депутат бундестага объяснил, почему Польша стала главным противником СП-2

Санкт-Петербург, 15 сентября. США пообещали полякам сделать их страну хабом для сжиженного газа, именно поэтому Варшава стала главным противником «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель международного совета российских немцев Вальдемар Хердт в эфире медиацентра «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Почему Польша против «Северного потока — 2», что аж пена у рта? США пообещали сделать Польшу хабом для сжиженного газа. Это очень амбициозный проект, это ведь Польша потом будет распределять на всю Европу газ», — объяснил политик.

Хердт также прокомментировал события в Белоруссии. По его мнению, прямого влияния Польши на происходящее в республике нет.

«В Белорусских процессах нет прямого участия Польши. Спекулировать на эту тему можно, но доказать прямого влияния со стороны — нет. Но то, что предоставлен технический ресурс на территории Польши для тех, кто организовывал демонстрации, тем кто сбежал, это да. Это в интересах Польши, чтобы соседнее государство ослабло. [Она хочет] увеличить свое влияние», — заключил Хердт.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию и Европейский союз отказаться от продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2». Он связал возведение объекта с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эти два вопроса должны рассматриваться отдельно.

Берлин утверждает, что блогера якобы «отравили» веществом из группы «Новичок». Однако эта версия вызвала множество вопросов у экспертов, которые указали на ряд несостыковок. Германия не предоставила России биоматериалы, на которых построила свое заявление. Более того, врачи в Омске, где Навального госпитализировали до отправки в ФРГ, в ходе исследований не выявили в его организме отравляющих веществ.

СМИ подозревают в отравлении блогера Марию Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири, а потом отделилась от группы. Примечательно, что отец девушки — московский ученый, владеющий несколькими частными биолабораториями.