Болгария раскрыла имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

София, 15 сентября. Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Они раскрываются в заявлении на сайте ведомства.

«По запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан России объявлены в международный розыск по линии Интерпола, с учетом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что передача указанных лиц властям Болгарии невозможна — ей препятствует «правовое регулирование, запрещающее экстрадицию граждан России с территории РФ в другие страны». Являются ли указанные имена реальными для разыскиваемых персон, не уточняется.

Также сообщается, что в ходе досудебного производства было назначено 15 медико-биологических экспертиз различных образцов, взятых у пострадавших и с предметов, с которыми они контактировали. Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии МВД Болгарии установил, что использованным для отравления веществом стало соединение хлорпирифос. В финской лаборатории VERIFIN, куда также были переданы образцы, выводы МВД подтвердили.

Прокуратура Болгарии 23 января заочно обвинила трех россиян в покушении на убийство своих граждан весной 2015 года. По версии правоохранителей, представители РФ хотели отравить болгар фосфорорганическим веществом. Теперь они объявлены в международный розыск, на них выписан «красный бюллетень Интерпола».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила о необходимости действовать через правоохранительные органы РФ. Также она отметила, что в подобных случаях ситуацию на контроле держит посольство в стране.