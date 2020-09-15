Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, кого подозревает в ограблении матери

Москва, 15 сентября. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что из ее квартиры на северо-востоке Москвы пропали 2500 евро. Это чуть более 200 тысяч рублей. Ее дочь Ольга подробно рассказала о случившемся.

Инцидент произошел около пяти дней назад. Деньги артистка долгое время откладывала на поездку в Финляндию и хранила их не на банковской карте, а дома, в комоде, который стоит рядом с кроватью.

Примерно полтора месяца назад, при подсчете, в конверте лежали 2830 евро. Спустя некоторое время Федосеева-Шукшина заметила неаккуратно сложенные 330 евро в собственном паспорте, что вызвало у артистки определенные подозрения.

«Мама заглянула в комод и обнаружила там пустой конверт. Пропали 2500 евро! Она тут же позвонила мне. Дело было вечером, я была в машине во дворе, собиралась отъехать по своим делам. Услышав тревогу в голосе мамы, сразу же прибежала в квартиру. Мы вместе безрезультатно осмотрели все в поисках пропавших сбережений, и я вызвала полицию», — рассказала Ольга MK.RU.

Восстановив хронологию последних событий, женщины поняли, что в краже может быть замешан 19-летний внук близкой подруги актрисы.

Дело в том, что в начале сентября приятельница Федосеевой-Шукшиной вместе с внуком, а также актером Александром Цурканом зашли к ней в гости.

Подозреваемых допросили. Оказалось, что Цуркан вне подозрений, а вот подруга вела себя странно и отказалась давать контакты молодого человека, объяснив это тем, что накануне поступления в военное училище проблемы с законом ему не нужны.

По факту случившегося проводится досудебная проверка, назначены биологическая и дактилоскопическая экспертизы.