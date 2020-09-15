Пушков назвал цинизмом и наглостью признание Трампа о планах убить Асада

Москва, 15 сентября. Признание президента США Дональда Трампа о планировании убийства сирийского лидера Башара Асада является цинизмом и наглостью. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее глава Белого дома признал, что рассматривал план ликвидации президента Сирии Башара Асада. При этом Трамп отметил, что экс-министр обороны США Джеймс Мэттис выступал против «этой задумки». Американский лидер признался, что он не сожалеет о том, что данный «план» не был реализован.

«Потрясающая наглость и не менее потрясающий цинизм. Президент США открыто признает, что при нем был разработан план устранения президента другого государства», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также добавил, что Трамп является не первым президентом США, который открыто признается в планах по ликвидации сирийского лидера.

«Обама планировал в 2012 году совершить госпереворот в Сирии и самоуверенно заявил тогда: «Дни Асада сочтены». Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые», — отметил Пушков.

Стоит отметить, что В 2018 году в США вышла книга Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», в которой был раскрыт план Трампа по ликвидации Башара Асада. После выхода книги Трамп опровергал данную информацию, утверждая, что это не соответствует действительности.