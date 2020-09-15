Одессу хотят превратить в ядерный могильник Европы

Одесса, 15 сентября. Китайские инвесторы договорились с властями Украины о сотрудничестве в вопросе вывоза ядерных отходов из Европы в Одессу.

Как сообщает украинское издание «Одесса», инвестор Ли Сунь Цзян назвал Одессу «идеальным местом» для сбора ядерных отходов со всей Европы. По его словам, бизнесмены уже давно присматривались к Украине, как к ядерному могильнику.

«Мы были удивлены, как быстро украинская сторона согласилась на наши условия. Наша общая цель – очистить Европу, очистить всю планету от отходов», — признался он.

Цзян добавил, что в ближайшее время китайская делегация приедет в Одессу и проинспектирует готовность города принимать ядерные отходы. Самым вероятным местом для сортировочного центра и ядерных могильников инвестор назвал одесский порт.

Он отметил, что Одесса имеет все предпосылки, чтобы стать ядерным центром на мировой карте. Город может стать перевалочным хабом в рамках глобального проекта, сообщает «НьюсФронт».

Ранее лидер неонацистской группировки «Национальный корпус» (запрещена в РФ), боевик и экс-депутат Рады Андрей Билецкий объявил о новой масштабной политической кампании, связанной с Одессой. Как сообщила одесская журналистка Татьяна Геращенко, украинские националисты меняют тактику борьбы с так называемой «российской угрозой» и пытаются укрепить свое политическое влияние в Одесской области.