Аналитики Сбербанка рассказали, что может укрепить рубль в 2020 году

Москва, 15 августа. Российская валюта будет готова к возвращению на прежний уровень только в том случае, если геополитическое напряжение в мире после проведения выборов в США снизится. Об этом сообщили эксперты Sberbank Investment Research в своем обзоре «Парадоксальное поведение рубля при пандемии».

Кроме того, они рассказали, что в течение ближайших нескольких лет на укрепление позиций рубля будут также влиять стабильность геополитического морового фона и удержание цен на нефть Brent выше 50 долларов за баррель.

Во время пандемии коронавируса российская валюта вела себя нестабильно, так как на нее оказывали давление три ключевых фактора — торговые потоки, миграция и потоки капиталовложений. Уже в конце 2020 года они должны ослабнуть, тогда курс рубля будет исключительно во власти самочувствия российской и мировой экономики, а также внешнеполитических рисков.

Ранее о судьбе рубля размышлял руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в материале Федерального агентства новостей. Он предсказал российской валюте «хорошее будущее», в котором большую роль сыграет ослабление доллара на валютном рынке.