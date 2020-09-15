Психолог рассказала, как преодолеть кризис среднего возраста

Москва, 15 сентября. Кризис среднего возраста возникает в разные периоды и может растягиваться на несколько лет. Психолог Инна Паустовская рассказала, почему эта проблема не минует некоторых людей и как ее преодолеть.

По ее словам, данный кризис наступает у тех, кто испытывает определенные трудности или ощущает дефицит чего-либо в каких-то сферах жизни.

«Например, нет семьи, нет детей к тому возрасту, когда у сверстников это имеется. Может не быть какой-либо стабильной работы и источника дохода. Тогда возникают мысли о том, что делать дальше, в правильном ли направлении двигается человек», — пояснила эксперт «Слову и делу».

Психолог назвала несколько факторов, которые определяют наступление кризиса. Первый — это анализ прожитой жизни, в ходе которого человек понимает, что не до конца удовлетворен полученным результатом. Данный фактор может относиться как к женщина, так и к мужчинам. При этом второй характерен именно для представительниц слабого пола: первые визуальные признаки старения.

«Ближе к 40 годам у них (у женщин. — Прим. ФАН) возникает все больше переживаний в связи с изменением своего тела. Затем наступает менопауза, климакс — после 45 лет кризис может проявится особенно ощутимо. Мужчины реже волнуются из-за старения, они скорее склонны переживать по поводу своей мужской силы, сексуального здоровья», — отметила собеседница издания.

Паустовская также добавила, что мужчин возрастные изменения могут вовсе не коснуться, если они ведут здоровый образ жизни и следят за собой. Для женщин такого рода перемены неизбежны. Кроме того, как правило, они дополняются нереализованностью в личном плане.

Говоря о преодолении кризиса среднего возраста, психолог подчеркнула, что единого совета нет. По ее словам, важно принять свой возраст и все сопутствующие изменения, проанализировать светлые стороны жизни, а также не переставать (или начать) планировать ее.

«Учеными доказано, что и пожилые люди живут дольше, если их жизнь в старости так же продуктивна и полна планов на будущее. И в молодом возрасте (40 лет) люди выглядят намного старше своих лет, если сами себя определяют как пожилых людей и не строят никаких крупных планов», — сообщила врач.

Выбраться из тяжелого состояния также поможет спорт — физические нагрузки благотворно сказываются на эмоциональном уровне и психическом состоянии.