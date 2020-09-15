Названы пять важных изменений ПДД в России

Москва, 15 сентября. Минтранс России совместно с ГИБДД разработал новый проект правил дорожного движения (ПДД), среди которых можно выделить пять важных поправок, поскольку они коснутся каждого.

После принятия нового варианта ПДД водители лишатся возможности останавливаться на «островке безопасности». Пока автомобилисты могут встать в этой зоне, если она не расположена перед пешеходным переходом и перед ней не установлен запрещающий остановку знак.

Кроме того, будут смягчены требования к тонировке. Минимальное значение светопропускания ветрового стекла, как ожидается, опустят до 70%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться.

Новые правила позволят автолюбителям использовать любую медицинскую аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель, а не только те, что предусмотрены ГОСТом.

Согласно новому проекту, владельцам средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, сегвеев, скейтбордов, роликов и моноколес — запретят управлять ими в состоянии алкогольного опьянения и превышать скорость в 20 километров в час при совместном движении с пешеходами.

В новых ПДД рассматривается и вопрос управления СИМ несовершеннолетними. В случае принятия поправок, дети до семи лет смогут кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон в сопровождении взрослых. Подростки от семи до 14 лет смогут делать то же самое, но самостоятельно. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но а в их отсутствие выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы.

Напомним, что 1 апреля 2021 года в России вступят в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. МВД РФ скорректировало перечень ошибок, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Грубые недочеты выделены в отдельный блок, при их совершении экзамен завершается и ставится «не сдано». Например: «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон».