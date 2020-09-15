Отказ от урана из РФ может стать роковым для атомной промышленности США

Москва, 15 сентября. В Соединенных Штатах сократили поставки российского урана с 20% до 17%. Соответствующий проект соглашения с Росатомом Министерство торговли США подписало в минувший понедельник, 14 сентября. Вашингтон объяснил такой шаг выводом собственной ядерной энергетики на новый уровень.

Подобное решение американских властей о сокращении поставок российского урана может уничтожить атомную энергетику США. Об этом рассказал эксперт в области атомной энергетики Александр Уваров.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, такие меры будут способствовать восстановлению преимущества США в сфере ядерной энергетики и защитят отечественную промышленность от демпинга российского урана.

Однако, как считает Уваров, в действительности американские уранодобывающие компании не выдерживают конкуренции с российским продуктом, и после подписания такого соглашения американцы не смогут вывести свою атомную энергетику на международный уровень.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев также считает, что американским компаниям не поможет сокращение поставок урана из России.

«Введение таких искусственных ограничений не очень поддержит американскую отрасль. Значительная часть ресурсов в Америке обладают довольно высокой себестоимостью. И имеющиеся у американцев мощности вполне себе конкурентны, но их конкурентоспособность не является чем-то особенным. Понятно, что введение любых ограничении оборачивается повышением стоимости для потребителей, в данном случае для американских атомных станций», — объяснил Кондратьев в разговоре с «ПолитРоссией».

Тем более что за последние 20 лет в Америке был построен лишь один новый атомный блок.

«То есть: они все равно понимают, что без урана из России выжить просто не смогут. Ведь без нашего продукта американская атомная отрасль может столкнуться с серьезной проблемой. Значительная часть американских АЭС сегодня работает или на грани прибыльности, или вообще без прибыльности — говорят, что некоторые даже работают в убыток. Станции могут начать закрываться уже не единицами, а целыми пачками», — добавил Уваров.

Что касается Росатома, то госкорпорация и не заметит потерь, поскольку Россия по-прежнему остается одним из лидеров в атомной отрасли. На сегодняшний день в портфеле у Росатома находятся 36 энергоблоков в 12 странах мира.