Литовкин объяснил, зачем США переоборудуют самолеты-заправщики под бомбы

Москва, 15 сентября. Переоборудование американских транспортных самолетов и заправщиков боевыми бомбами свидетельствует о некомпетентности специалистов, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

По данным издания Breaking Defense, Пентагон рассматривает идею переоснащения самолетов-заправщиков KC-46 и стратегических военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III ВВС США под боевые задачи. В американском ведомстве считают, что самолеты смогут сбрасывать «умные» бомбы и передавать тактические данные.

По словам Литовкина, подобные заявления США скорее похожи на шутку. Транспортные самолеты не обладают необходимой маневренностью и скоростью, чтобы участвовать в боевых действиях.

«Такие заявления – это полная глупость и отсутствие какой-либо компетенции. Сложно представить, что творится в головах у людей, уверенных, что транспортные самолеты могут сбрасывать какие-то бомбы», — отметил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Специалист подчеркнул, что транспортные самолеты заточены совершенно под другие нужды. Более того, у США достаточно бомбардировщиков – и фронтовых, и стратегических.

По мнению Литовкина, подобная инициатива Пентагона может свидетельствовать о том, что в ведомстве хотят получить больше денег из американского бюджета. Проект по перепрофилированию транспортных самолетов потребует пересмотра оборонного бюджета США.

Кроме того, в США намерены использовать переоборудованные заправщики против России и Китая. Литовкин усомнился, что США стоит рассчитывать на успехи в таких операциях.

«Вряд ли вообще американцы решатся начать боевые действия против России даже своими основными силами, не говоря уже о транспортных самолетах и заправщиках. У России есть ракеты с ядреными боеголовками, которые быстро долетят до любой цели», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что системы искусственного интеллекта (ИИ) одержали победу над человеком в виртуальном бою истребителей F-16 Viper в США. Победившую пилота систему ИИ создала компания Heron Systems, ее штат насчитывает только 30 человек. Всего в AlphaDogfight Trials участвовали восемь компаний.

Турнир с имитацией воздушного боя стал кульминацией усилий, которые предпринимались Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в рамках начатого год назад проекта изучения возможностей автоматизации и использования искусственного интеллекта в боях «воздух — воздух».