Добровинский признался, что ему будет не хватать Пашаева

Москва, 15 сентября. Александр Добровинский, защитник потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, признался, что ему будет не хватать бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Об этом он заявил телеканалу «360».

Ранее стало известно, что интересы актера в Мосгорсуде в процессе обжалования приговора станет представлять адвокат Роман Филиппов. От дальнейшего сотрудничества с Пашаевым артист отказался.

Добровинский подчеркнул, что с радостью принимает появление в деле новых людей.

«Я рад, что появился хороший коллега. Мне, конечно, будет не хватать господина Пашаева», — заявил Добровинский.

Напомним, что новым защитником Ефремова станет юрист Роман Филиппов. Близкие артиста уже благосклонно отозвались о новом адвокате, как о человеке «нормальном, красивом, хорошо говорящим по-русски». Также стало известно, что Филиппов является чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.

О том, что новым представителем интересов актера в суде будет Филиппов, сообщили 15 сентября. Статус адвоката новый защитник Ефремова получил в 2014 году, его специализация — гражданское и уголовное праве. Общий юридический стаж специалиста успешен и превышает 15 лет.

С прошлым защитником, скандально известным адвокатом Эльманом Пашаевым, Ефремов разорвал отношения после того, как его приговорили к восьми годам отбывания наказания в колонии. Также Ефремов отказывался от услуг Пашаева и в процессе работы с ним, но все же возвращался к защитнику. Работа Пашаева по этому делу вызвала множество нареканий не только у артиста и его семьи, но и у юридического сообщества.