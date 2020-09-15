Эксперт ООН предложил ввести продуктовые карточки в России

Москва, 15 сентября. России не грозит массовый голод, однако некоторые россияне сталкиваются с продовольственными проблемами. Об этом заявил глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с Россией Олег Кобяков.

По его словам, внедрение продуктовых талонов способно решить проблему продовольствия. При этом подобная система действует даже в США, где голодает несколько миллионов человек. Кобяков уверен, что продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы. Кроме того, данная система позволит стабилизировать доходы малообеспеченных семей

«Думаю, что продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России», — сказал Кобяков в интервью MK.Ru.

Он также добавил, что добавил низкий уровень доходов приводит к тому, что некоторые граждане не могут позволить себе здоровое питание, в результате чего каждый третий взрослый житель России страдает избыточным весом или ожирением.

Стоит отметить, что в апреле 2020 года производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. По их мнению, раздача продуктовых талонов позволит поддержать не только граждан с низким доходом, но и отечественных производителей, которые столкнулись со снижением спроса на свою продукцию в период эпидемии коронавируса.