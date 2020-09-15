Сексолог объяснила, что выдаст женатого мужчину на первом свидании  

Москва, 15 сентября. Девушки, ищущие любовь на сайтах знакомств, должны помнить о четырех признаках, способных выдать женатого мужчину уже на первом свидании. Назвала их сексолог Елена Галимская.

Специалист отметила, что зачастую общение на сайтах знакомств быстро переходит в режим офлайн. И тут девушкам на руку будет первый пункт — выбор места и времени встречи. Галимская объяснила, что женатый мужчина, как правило, назначает удобное ему время для свидания и не откладывает свои дела на потом.

Кроме того, мужчины в отношениях, по ее словам, постараются на встрече спрятать телефон и игнорировать звонки. Женатый кавалер также будет увиливать от ответов на неудобные вопросы.

«Если он не хочет обсуждать конкретные вопросы или переводит тему, то это уже повод для размышлений», — цитирует сексолога «Слово и Дело».

Эксперт посоветовала также обратить внимание на то, торопится мужчина к отношениям или же нет.

А вот коллега Галимской Керим Костоев убежден, что лучше сразу задать прямой вопрос и посмотреть на реакцию собеседника.

«Женатые мужики, которые приходят на свидание, скрывая свое положение, как правило, жен своих боятся. Их на понты взять не проблема», — объяснил он.

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