Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию в Белоруссии

Москва, 15 сентября. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо в ходе телефонного разговора во вторник отметили перспективность инициативы о проведении конституционной реформы в Белоруссии. Об этом сообщили в МИД РФ.

Диалог состоялся по инициативе итальянской стороны.

«Была подчеркнута необходимость избегать любых попыток помешать белорусскому обществу самостоятельно регулировать внутриполитические процессы, отмечена перспективность инициативы о проведении конституционной реформы в интересах продвижения общенационального диалога и согласия», — говорится в сообщении министерства.

Главы внешнеполитических ведомств также подробно рассмотрели повестку двустороннего сотрудничества и календарь предстоящих политических контактов. Дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее поступательное развитие диалога стран и взаимодействие в различных сферах.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Поводом для них стали итоги президентских выборов, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко.

Еще в ходе предвыборной кампании он поднимал вопрос о внесении изменений в Конституцию Белоруссии путем республиканского референдума. По словам главы государства, в ходе общенационального обсуждения граждане определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Накануне идею конституционной реформы в республике поддержал в ходе переговоров с Лукашенко российский лидер Владимир Путин. Он назвал ее логичной и своевременной.