Жених Азизы отреагировал на слухи об отмене свадьбы из-за его «измены»

Москва, 15 сентября. Бизнесмен Давид Григорян заявил, что свадьба с певицей Азизой обязательно состоится. Торжество намечено на конец сентября.

Звезда заказала платье стоимостью 11 миллионов рублей и 50 кг черной икры для гостей. Ожидался большой банкет для гостей, но певица изменила планы из-за флирта Григоряна с участницей «Дома-2».

«Заявляю официально: никаких измен Азизе с моей стороны не было», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что с Яной Шафеевой просто общался, потому что сидел рядом с ней за столиком. По словам Григоряна, это был «легкий флирт».

После этого Азиза заявила, что отменяет свадьбу. Но бизнесмен поспешил успокоить поклонников, что это ее «эмоции и нервы». Певица успокоится и будет воспринимать ситуацию не так резко.

Григорян назвал свою избранницу «восточной темпераментной девушкой» с сильным характером. С ней всегда интересно и есть о чем поговорить.

Несмотря на слова Азизы, уже все готово к свадьбе. Платье с кристаллами Сваровски почти дошито, дом, куда переедут молодожены, скоро будет готов.

Для 56-летней певицы это первая свадьба, раньше она не задумывалась о браке всерьез.

Ранее телеведущая Ксения Бородина раскритиковала Григоряна за флирт с «годящейся ему в дочери» Шафеевой. По ее мнению, владелец сети стоматологических клиник просто «кобель».