Литва обеспокоена совместными учениями России и Белоруссии

Вильнюс, 15 сентября. Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что военные учения России и Белоруссии стали более интенсивными, и, хотя непосредственной угрозы для Литвы не создают, но их атакующий сценарий заставляет беспокоиться.

«Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, все время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учения вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия», — высказался Рупшис после встречи с президентом страны Гитанасом Науседой.

В то же время литовский военачальник подчеркнул, что непосредственной военной угрозы на данный момент точно не существует.

Рупшис также сравнил учения России и Белоруссии с учениями в странах НАТО. По его словам, российские и белорусские военные используют атакующие сценарии, а страны НАТО – оборонительные.

В свою очередь министр обороны Литвы Раймондас Кароблис назвал внеплановые учения в Белоруссии «выдыхающимися», что отражается в заявлениях президента Александра Лукашенко. По его словам, высказываниями против НАТО Лукашенко пытается отвлечь общество «от реальной причины создавшейся политической ситуации, и, видимо, от самого президента Лукашенко».

«Литва на эти провокации поддаваться не намерена», — подчеркнул министр обороны.

Напомним, российско-белорусские тактические учения «Славянское братство» посвящены контртеррористической тематике и не направлены против третьих стран. Они пройдут на полигоне «Брестский» в Белоруссии с 14 по 25 сентября. В них будет задействовано более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.